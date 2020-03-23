  • 2020年3月23日 星期一
  • 27º
  • 65%
熱門： 新冠肺炎檢疫意大利手帶東奧

日報新聞 > 娛樂

﻿吳家樂疫下消遣　撇妻兒約埋遊車河 敖嘉年吹水唔戴罩

2020-03-23 列印
無懼飛沫 ■吳家樂（右）與敖嘉年甫見面即脫下口罩，近距離吹水。
呵護愛驅 ■吳家樂於出發前細心檢查愛驅。
鐵騎之友 ■（左起）敖嘉年、呂頌賢、吳家樂都是電單車發燒友。
上Gear ■敖嘉年戴番個頭盔及太陽眼鏡先開車。
興奮出發 ■吳家樂見到鏡頭都不忘揮揮手Say Hi。
吸睛戰車 ■型仔車隊出發去兜風，引來不少途人目光。
無罩合照 ■當日（左起）呂頌賢、吳家樂、何君誠和敖嘉年（右）於西貢兜風也不忘拍照留念。
飯聚車友 ■其間忽然落雨，一班車友去了附近的茶記醫肚。
型佬兜風 ■吳家樂早前都有約（左起）徐榮、彭懷安、唐嘉麟、譚俊彥去遊車河。
沒有工開的日子 各行各業大受疫情影響，吳家樂與敖嘉年也不例外，未需入劇組的吳家樂近日忙為《法證先鋒IV》宣傳，敖嘉年就做義工，向有需要人士派發防疫用品。
﻿吳家樂疫下消遣　撇妻兒約埋遊車河 敖嘉年吹水唔戴罩
Previous Next

        閉關避炎多時，近日不少市民都開始靜極思動，相約到郊區呼吸新鮮空氣，而月初於疫市下掃走千萬單位的吳家樂出名鍾意玩車，追求速度的他得閒仲會約圈中一班「電單車同好會」成員去兜風。近期未使開工的他就撇甩老婆和仔女，騎住愛驅跟另外兩位人夫敖嘉年和呂頌賢入西貢「晒馬」，惟3人落車吹水期間竟唔戴口罩，認真高危！



新冠肺炎襲港約兩個月，大部份市民都遵從專家意見，暫時減少外出及群體活動，但「閉關」多日都要唞吓氣，近日不少人就選擇遠離人煙稠密的市區，相約朋友或一家大細去沙灘、遠足舒展筋骨。不過對圈中一眾車迷而言，卻有更刺激的「避炎」活動。早前趁周末，3位人夫吳家樂、敖嘉年及呂頌賢就拋低妻兒，與一班志同道合的鐵騎士去西貢遊車河，尋找男人的浪漫。

高風險吹水

當日約下午1點，3人與車友們相約於白沙灣碼頭集合，其間他們將電單車停泊在路上，並於一旁圍埋講吓車經，雖然一身「烈火戰車Look」的吳家樂和敖嘉年刻意遠離人群，脫下頭盔密密斟，但見二人均沒戴口罩，距離也不足1米，交叉感染的風險都好高！未幾，久未在港公開露面的呂頌賢亦加入Chit Chat，年屆50有4的他臉上雖增添了幾分歲月痕跡，但頭上綁個超Young「噴水池辮仔」，港版山下智久的味道依然猶存！

五月先開工

        受訪時，一向黐家的吳家樂向記者表示：「我都係出嚟幾粒鐘，轉頭就走㗎喇。」見他全程沒戴口罩，問到可會擔心中招？他即解釋：「我有袋住（口罩），揸車嘅時候冇戴，但停車落地就會戴番。（有冇帶3個仔女去邊？）之前都想帶小朋友去行山，點知咁鬼多人，所以就打消咗呢個念頭。」早前拍竣劇集《失憶24小時》的吳家樂，又透露新劇延後到5月開工，故目前未有嘢做。隨後等齊人，眾人便上Gear浩浩蕩蕩地駕車出發去兜風，沿路更吸引不少途人目光，非常架勢！

採訪：張詠森
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd