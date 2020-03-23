﻿吳家樂疫下消遣 撇妻兒約埋遊車河 敖嘉年吹水唔戴罩

閉關避炎多時，近日不少市民都開始靜極思動，相約到郊區呼吸新鮮空氣，而月初於疫市下掃走千萬單位的吳家樂出名鍾意玩車，追求速度的他得閒仲會約圈中一班「電單車同好會」成員去兜風。近期未使開工的他就撇甩老婆和仔女，騎住愛驅跟另外兩位人夫敖嘉年和呂頌賢入西貢「晒馬」，惟3人落車吹水期間竟唔戴口罩，認真高危！







新冠肺炎襲港約兩個月，大部份市民都遵從專家意見，暫時減少外出及群體活動，但「閉關」多日都要唞吓氣，近日不少人就選擇遠離人煙稠密的市區，相約朋友或一家大細去沙灘、遠足舒展筋骨。不過對圈中一眾車迷而言，卻有更刺激的「避炎」活動。早前趁周末，3位人夫吳家樂、敖嘉年及呂頌賢就拋低妻兒，與一班志同道合的鐵騎士去西貢遊車河，尋找男人的浪漫。



高風險吹水



當日約下午1點，3人與車友們相約於白沙灣碼頭集合，其間他們將電單車停泊在路上，並於一旁圍埋講吓車經，雖然一身「烈火戰車Look」的吳家樂和敖嘉年刻意遠離人群，脫下頭盔密密斟，但見二人均沒戴口罩，距離也不足1米，交叉感染的風險都好高！未幾，久未在港公開露面的呂頌賢亦加入Chit Chat，年屆50有4的他臉上雖增添了幾分歲月痕跡，但頭上綁個超Young「噴水池辮仔」，港版山下智久的味道依然猶存！



五月先開工



受訪時，一向黐家的吳家樂向記者表示：「我都係出嚟幾粒鐘，轉頭就走㗎喇。」見他全程沒戴口罩，問到可會擔心中招？他即解釋：「我有袋住（口罩），揸車嘅時候冇戴，但停車落地就會戴番。（有冇帶3個仔女去邊？）之前都想帶小朋友去行山，點知咁鬼多人，所以就打消咗呢個念頭。」早前拍竣劇集《失憶24小時》的吳家樂，又透露新劇延後到5月開工，故目前未有嘢做。隨後等齊人，眾人便上Gear浩浩蕩蕩地駕車出發去兜風，沿路更吸引不少途人目光，非常架勢！



採訪：張詠森