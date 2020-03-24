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巴黎睇騷同場有確診者 何超儀自費檢測呈陰性

2020-03-24 列印
■何超儀與老公上月去巴黎睇騷，惹新冠肺炎疑雲。
■超儀將檢測呈陰性的結果上載社交網。網上圖片
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　　何超儀上月底偕老公陳子聰往法國巴黎出席時裝周活動，惟同場睇騷一名27歲越南籍富家女已確診感染新冠肺炎，不禁令人擔心超儀兩夫婦的健康狀況，據知超儀和老公的身邊朋友都怕他們夫婦已中招，所以已暫時跟二人「隔離」。之後超儀兩夫婦為證明自己並未受到感染，就決定自行付費到醫院接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性，終於放下心頭大石。

　　超儀在社交網上載兩夫婦接受新冠病毒檢測結果的照片，留言「感謝大家的關心！我們從巴黎回來差不多一個月了，為安全起見，我跟Baba去醫院做了新冠肺炎的測試，都呈陰性，我們都沒事，不用擔心我們。大家也要好好保重，身體健康。」

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