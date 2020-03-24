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霆鋒彈走結他pick 錄三億點擊率

2020-03-24 列印
■霆鋒Chok爆彈走手中的結他Pick。
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　　謝霆鋒參演綜藝節目《我們的樂隊》最近正在內地熱播，節目甫播出便贏得好口碑，首集便錄得二億點擊，而上星期播出的第二集，謝霆鋒在節目中型彈走結他pick一幕，除了惹來觀眾歡呼外，更令節目錄得三億點擊率。

　　第二集節目中，「樂隊無限公司」的三位總裁謝霆鋒、王俊凱、蕭敬騰，聯同特別嘉賓鄧紫棋（G.E.M.）合力演出，成功炒熱全場氣氛。

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