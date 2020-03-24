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瑪姬半粒鐘派2,000口罩

2020-03-24 列印
■瑪姬預備了2,000個口罩派街坊。
■瑪姬希望為抗疫略盡綿力。資料圖片
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　　近日本港新冠肺炎確診個案不斷增加，疫情非常嚴峻，一直希望為社會盡一點綿力的藝人瑪姬早前就四出採購口罩，經過多番努力終於搵到2,000個口罩。

　　上周六，多得馬鞍山義工們的協助和安排，瑪姬在馬鞍山大水坑站外順利派發口罩，400份口罩火速於半小時內派發完畢。對於未能取得的街坊朋友，瑪姬表示唔好意思，承諾下次必會預備更多，並祝街坊們都能身體健康。

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