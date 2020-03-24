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返港須家居隔離14日 李施嬅戲言未買廁紙

2020-03-24 列印
■李施嬅向記者展示追蹤手帶。
■李施嬅須進行家居隔離14日。
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　　李施嬅早前在加拿大拍攝劇集《Blood & Water》，不過礙於疫情影響而停工，但一直撲不到機票返港而滯留當地。施嬅昨日終於回到香港，傍晚她戴上口罩及追蹤手帶步出機場抵港大堂，頸掛空氣清新機做足防疫措施，她坦言好開心返到香港。

　　施嬅透露因為要強制隔離，返港後不能出席《法證先鋒IV》宣傳活動。回程航班上，施嬅做足消毒措施，自備水樽和飲管，不進食不去廁所，睡覺戴上保護眼鏡並用被鋪遮蓋頭部，落機即換新口罩，手推車都有消毒。她透露口罩仍有一盒存貨，返港後亦要隔離14日暫時夠用。不過未準備其他物資，廁紙都未買，但不擔心，香港叫外賣好方便不會餓死。

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