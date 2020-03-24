﻿陪玩陪沖涼 歲半囝囝唔悶得 林芊妤拖老公出街買玩具

抗疫時期，相信都考起不少家長，除了要安排活動給小朋友解悶，出街也要想盡辦法o氹BB戴口罩！好似林芊妤的囝囝翟德彥咁，經過數星期的拉鋸，1歲5個月的翟伯伯終於肯就範戴口罩。不過，近期新冠肺炎確診個案明顯大幅上升，Coffee都減少帶囝囝外出，身為瑜加教練的她就日日於家中，跟兩父子一齊做運動、瑜加Keep fit，見阿仔「宅」喺屋企咁悶，早前Coffee更犧牲色相，將靚樣當畫紙任由翟伯伯擺佈，結果塊面被畫到花
喱碌。
專注揀玩具
在家中玩到冇嘢好玩，日前Coffee就撇低囝囝，與老公到銅鑼灣買嘢o氹仔開心。當日下午5點幾，夫婦倆以一身夏天Look現身街頭，難得過吓二人世界，他們全程都Sweet爆十指緊扣，雖然等過馬路期間，Weng一度鬆開老婆隻手撳電話，但篤咗幾吓，他好快又拖番實對方。步行至皇室堡，「阿仔大過天」的Coffee直接走入玩具反斗城，替翟伯伯物色新玩具，其間Coffee都好細心地逐件拎起研究，仲踎低慢慢揀，間中亦會手指指問老公意見，不過Weng似乎就冇咁講究，企埋一邊講電話又發吓吽逗。
知衰o氹老公
又難怪咁無癮嘅，之前Coffee都講到明：「他（兒子）出世前我根本不知何為真愛啊老公！」囝囝同老公喺屋企的地位高低，真係一目了然！最終逛了近1個鐘，Coffee攬住一Set迷你羽毛球套裝、一大支泡泡水和一大盒《Toy Story》吹泡機去畀錢，雖然Weng的參與度勁低，但離開的時候，大大隻的他都有幫手做苦工。見老公孭住個布袋，另一隻手又抽住大袋戰利品，她都好識做，喺搭扶手電梯時Back hug對方，之後更主動搶番個布袋嚟拎，Weng都即刻冧晒，同老婆十指緊扣坐地鐵歸家。
採訪：梁志明