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與養女拍祼照被揭發亂倫 活地自傳爆美亞與兒子祼睡

2020-03-25 列印
■活地的自傳昨低調推出，內容提到與養女宋儀的不倫戀。
■美亞稱聲Ronan是她與前夫法蘭仙納杜拉所生。
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　　涉性侵養女Dylan的荷李活名導活地阿倫原定於下月7日才推出自傳《Apropos of Nothing》，但因出版社員工抗議，出書無期，但另一出版社昨卻低調為他推出自傳。活地在自傳講到自己背叛女友美亞花露，亂倫偷食養女宋儀一事，他指有日美亞在家中發現二人之裸照而揭發不倫戀，宋儀比他年輕30年。活地亦爆宋儀遭美亞虐待，會罰她倒立，又會毒打她。

　　活地又公開美亞迷戀揭發電影淫魔Harvey Weinstein惡行的記者兒子Ronan Farrow，美亞跟兒子裸睡直至他11歲。美亞告訴活地Ronan不是他的親生仔，是她與前夫法蘭仙納杜拉所生，但活地則一直認為美亞講大話。

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