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變裝皇后染新冠肺炎病逝 迪尼路拍片呼籲留家抗疫

2020-03-25 列印
■Mona Foot因新冠肺炎而離世。
■羅拔迪尼路拍片要大家留在家中，不要四圍走。
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　　美國變裝皇后Mona Foot前日因新冠肺炎引起的併發症離世，終年50歲。Mona於紐約布魯克林出生，自1989年在紐約的夜店打滾，他於2017年受訪時表示已退休，因感到有點失敗。但翌年他為一個戶外的變裝節演出，並扮成神奇女俠。

　　另外，《孤星淚》男星Aaron Tveit確診新冠肺炎，他稱自己的症狀雖然輕微，但失去了味覺和嗅覺；而Radiohead結他手Ed O'Brien亦疑染病，但未能檢測；現於威爾斯自我隔離。居於紐約的影帝羅拔迪尼路前日拍片呼籲大家留在家抗疫，因為紐約的疫情最嚴重。

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