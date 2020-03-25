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杜小喬譚永浩 演咀嘴戲怕醜

2020-03-25 列印
■杜小喬與譚永浩因演出音樂劇而撻着。
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　　杜小喬、譚永浩昨日在柴灣出席音樂劇《我們的青春日誌2020》記者會，二人因此劇定情，拍拖已數月，杜永浩表示：「因為再演已很了解角色，很怕找不到感動位，但劇中講到我們在一起的情節，出奇地感動，連身體接觸時都驚一驚。」其中有一幕咀嘴戲，他笑言更有點怕醜，但堅持不會借位演出。小喬更表示：「劇中我們在一起後會分手及爭吵，過程好寫實，可說是感同身受。」

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