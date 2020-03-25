累洪永城惹「鹹豬嘴」疑雲 ﻿朱晨麗﻿﻿堅稱不會無中生有﻿

朱晨麗（朱朱）、陳煒及譚俊彥等昨日出席劇集《法證先鋒IV》收視祝捷活動。有傳朱朱與洪永城因拍攝《多功能老婆》反目，續集勢「兩個只能留一個」，朱朱昨日否認和對方有芥蒂，會否再合作要看公司安排，又指自己所講的不會無中生有，事後安慰對方不止一次，叫大家不要放大此事。



朱晨麗（朱朱）與洪永城被指因拍攝劇集《多功能老婆》而關係勢成水火，洪疑不滿被指涉「鹹豬嘴」，暗示不想再和朱朱合作。



朱朱昨表示，她本人沒芥蒂，會否再合作要看公司安排，工作是由公司安排，不到演員話事。對於陳煒指他們欠缺溝通？朱朱說有溝通，而她所講的亦「不會無中生有」，事後她安慰對方不止一次。追問她是安慰還是道歉？朱朱高聲不要將件事放大。談到洪永城受訪時表示對她不願置評，朱朱稱沒有特別看法，不會感到難堪。至於會否再聯絡洪永城解釋？她表示之前已經做過，如有需要也沒問題，就算遇見亦不會尷尬。洪永城早前則參與聯合國兒童基金香港委員會「童你抗疫」行動，隨義工團隊送抗疫物資及口罩到劏房家庭，以輕鬆愉快方式教小朋友正確衞生常識及洗手方法。



《法證IV》前晚收視錄得36點，逾230萬觀眾收看，該劇總監製梅小青昨日直言，不捨該劇將大結局，但開心很多人追問她是否開第五輯，她叫大家留意大結局自有分曉，演員也不知終極結局內容。兒子亦很想她退休，直認兒子是開拍《法證》第五輯的最大阻力！



譚俊彥則表示，《法證IV》快將大結局令他感到不捨和失落，煒哥亦指，小青姐暗示所有人也不知道大結局的伏線。對於朱朱及洪永城被指因拍《多功能》反目，續集「兩個只能留一個」，煒哥稱沒聽聞《多功能》會開續集，認為兩人可能欠缺溝通，相信不是其他人所想的「大件事」。譚俊彥說之前與朱朱合作，事前會溝通好，他透露有一場戲對方沒知會下錫他，有時導演要這些驚喜效果。



