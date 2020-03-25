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黃浩然體諒施嬅缺席宣傳 錢小豪提兒子嚴守隔離

2020-03-25 列印
■錢小豪稱疫情下會盡量避免出門。
■黃浩然難忘師公年逾古稀仍身手了得。
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　　黃浩然和錢小豪昨日均有出席上月在加拿大病逝、享年86歲的大聖劈掛門宗師陳秀中的追思會。黃浩然昨缺席《法證先鋒IV》活動前來，他說是隨師父冼灝英學「大聖劈掛」，視為人風趣幽默的陳秀中為師公。談到李施嬅日前自加拿大返港要家居隔離，未能參與宣傳活動，他說：「相信之後會有慶功活動。（有機會開續集？）今次劇情較嚴肅，希望有機會原班人馬拍開心題材作品。」

　　錢小豪自小跟從陳秀中學習，「近年都有和師公聚會，人生無常，他為武術界作出好多貢獻，希望能薪火相傳。」談到小豪細仔因英國新冠肺炎疫情嚴峻回港，小豪指兒子已回港5日並與媽媽同住，他忙開工暫未見面，並已叮嚀兒子，須嚴守回港後的自我隔離規定。

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