﻿疫境失Job 負擔大慳住使 陳國峰陪妻產檢 慳買BB嘢

疫情嚴重打擊娛樂圈，不少藝人大爆兩個月冇收入，去年底宣佈太太懷第二胎的陳國峰（Penny）亦不例外，面對主要收入截斷、佗Ｂ約8個月的陳太又臨盆在即，目前靠積蓄維生的他都大感憂心。上周一（16日），Penny就拖實太太到銅鑼灣一間診所做產檢，隨後到附近商場買BB嘢，其間，見到架心儀的手推車大減價都唔捨得買，最終只買了幾件衫仔便走人，慳得一蚊得一蚊。



從無線節目《超級巨聲2》出身的陳國峰於2016年結婚，翌年太太黃思雅（Wing）為他誕下囝囝陳梓燐（Regan），仲成功三年抱兩，去年12月宣佈Wing再佗B仔，預產期為5月中。即將迎來第二個小生命的Penny，家庭經濟壓力自然大大提升，早前他也直言：「要拍多啲劇，接多啲工作，賺多啲錢養家。」無奈，有份主持的長壽節目《兄弟幫》於年頭宣告停播，同時碰上新冠肺炎肆虐，導致幕前工作紛紛延期或取消，收入大跌，搞到Penny都好頭痕！



專攻減價貨



目前懷孕約8個月的Wing快將卸貨，上周一朝早11點半，Penny陪太太去銅鑼灣做產檢。由於疫情漸趨嚴峻，當日夫婦倆均戴晒口罩現身鬧市，身穿粉紅色貼身裙的Wing腹部極其巨大，儼如懷孖胎一樣，二人十指緊扣步進怡和街一棟大廈，並搭Lift到13樓的診所進行檢查，甫入門職員即為他們量體溫，之後便坐在一旁等見醫生。逗留約1小時後，手執奶粉、暖水壺及文件的Penny拖住太太到皇室堡Shopping，兩公婆先到2樓兒童服裝店睇衫仔，其後經過一間意大利嬰兒用品店，見舖頭做緊大減價，二人即駐足在櫥窗前睇BB車，不過問完價錢後，未知是否見折後仍要4,000幾蚊有啲貴，最終都冇入手，反而買咗幾件BB衫。



經濟壓力大



事後致電Penny訪問，問到會否擔心出入醫院受感染？打算陪老婆入產房的他說：「因疫情關係，之前醫院唔畀先生去陪產，但上次覆診醫生又話可以嘞，咁我就充滿希望嘅，希望5月個疫情消失得無影無蹤。（為入院做足防疫準備？）戴個標準口罩囉，入產房都要着保護衣同帽，唯有盡量乾淨啲囉。」至於疫情可有影響搵奶粉錢？Penny大呻：「有呀，1月上完郵輪唱歌，2月啲Job已經取消咗，都唔知延後到幾時，本來一個月至少都一、兩單，一單都5位數，但而家停晒，暫時拍緊《踩過界II》，收入一般，都係靠緊積蓄維生，當然再做爸爸都擔心啦，又要係私家醫院生，差不多7至8萬，壓力一定大，但……努力啦，希望疫情快啲好轉。」



採訪：李維隆、黎寶倫