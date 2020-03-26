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黃智雯望胡說八道會齊人聚會

2020-03-26 列印
■黃智雯拍廣告大展舞技。
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　　黃智雯昨日拍攝廣告，提到好友李施嬅早前從加拿大返港，正接受14天家居隔離，問她如何為對方解悶？黃智雯稱一直很想念她，雖然她現在不能出街，但每天都會以電話聯絡，「我們胡說八道會自從新年後就沒有聚會過，都是靠電話聯絡問候，悶的時候就叫杏兒傳兩個BB的照片和短片給我們看，每次看完很治瘉，這段時間為了大家健康我都避免外出，希望疫情快點過去，我們再相約出來聚會。」

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