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陳曉東舉家四月返北京隔離

2020-03-26 列印
■陳曉東昨日到深水埗派發抗疫物資。
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　　陳曉東昨日到深水埗向長者及有小朋友的家庭派發抗疫物資，由於四月底東東要赴橫店開工，他表示許多城市都收緊入境限制，因此他預算四月初一家四口先返北京，陪同妻女一起家居隔離。說到香港部份接受隔離的人士私自外出，東東即說：「真係要聽話，帶着電子手帶就不應走來走去。（偷走的人是否應受罰？）有熱線！這方面靠自律，但亦是每個人都要有的責任。」他續指有向兩個囡囡講解世界在發生甚麼事，亦有教小朋友勤洗手。

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