老婆一手籌辦囡囡生日會 陳展鵬讚單文柔好犀利

陳展鵬及林夏薇昨日為《娛樂大家10點半》錄影，展鵬表示早前跟薇薇拍攝新劇《逆天奇案》長達5個多月，囡囡「小豬比」開始有少少不認得爸爸，現在是很好機會修補關係。提到「小豬比」日前一歲生日，他透露在家中慶祝，多得單文柔安排生日派對，他笑說：「媽咪好犀利，安排好多嘢，幫晒所有人襯衫，主題係獨角獸。」



單文柔在社交平台分享「小豬比」的生日靚相，並感慨囡囡大得快：「你出世感覺好似上個月的事，這一年你給我很大轉變，你的笑容給我勇氣、給我正能量！」展鵬亦發文：「爸爸應承你，喺我有生之年，都會令你開心快樂，小豬比1歲生日快樂。」



