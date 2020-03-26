﻿居家隔離各自精采 阿Sa畫畫Kenny安心瞓 祖兒任睇做「祖操」

阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）和Kenny（關智斌）等原本在馬來西亞拍攝新劇，但當地新冠肺炎疫情惡化而停工，他們在前晚穿戴全副防護裝備，由大馬飛抵香港，隨即接受14日強制家居隔離。阿Sa返到家中後，即分享新相報平安，昨日更晒畫布宣告準備好在隔離期畫畫；Kenny就留言回家再全身消毒後，「終於可以安心睡」；而早前由歐洲回港的容祖兒亦進行自我隔離，她昨日更分享在家做運動和吃麵的情況！



新冠肺炎疫情下，外地回港的港人要接受14日家居隔離，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌（Kenny）、陳家樂和何珮瑜前晚由大馬返抵香港，一行人着齊保護衣物戴口罩現身機場！



阿Sa等人早前在大馬拍攝網劇《女法醫JD》，但因肺炎肆虐，劇組遂告停拍。阿Sa笑言滯留期間每日留在酒店十分悶，更試過幫Kenny剪頭髮解悶，又試過想幫阿嬌化妝但遭拒絕，阿嬌說：「佢（阿Sa）問我使唔使化妝，我話我都冇人要見。」其後決定返港接受隔離14日。



談到他們一身保護衣，阿Sa笑言該劇是拍攝法醫工作，劇組剛好有保護衣，於是借來在機艙內穿。他們的裝扮在大馬已非常引人注目，Kenny不諱言因「全副武裝」搭飛機惹來奇異目光，甚至有人經過他們旁邊扮咳嗽再避開，以及不停舉機拍攝當成獵奇攝影，但他不會感到尷尬及羞恥，皆因做足準備只是保護自己及其他人。他們在機上沒脫過保護衣，四小時沒如廁和飲食，抵港後第一個感覺就是又餓又渴又熱。談到隔離期有何安排？阿Sa和Kenny不約而同買了跑步機，準備隔離期間留家做運動。



希望大家都身體健康



阿Sa回到住所後，上載自拍照稱「終於返到屋企」，並說14日的居家隔離期正式開始，她亦希望大家都身體健康、平安快樂！昨日就貼出一幅畫布的相片，宣告自己已準備好畫畫，隨即贏得很多老友和網友，紛留言打氣兼說等睇靚畫！早前完成歐洲巡唱從倫敦返港的容祖兒，亦正進行自我居家隔離，她昨日更分享煮「祖餐」和食麵的短片，加入不少特別效果鏡頭，包括爆炸畫面，非常吸引眼球，但不及她另外的居家做「祖操」的運動短片，有網友就睇錯重點，大讚祖兒住所外的無敵靚海景！



Kenny亦在社交網站晒戴着的檢疫手帶相片「報平安」，並撰長文分享感受，「上機前減少進食，基本上4個小時旅程都沒有離開過座位；穿上舊衣服，在進入家門口之前就可以扔掉；回家再全身消毒和做快速測試，終於可以安心睡。」更直言「可以躺在家中的牀是幸福的」。