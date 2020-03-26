﻿歸途見軍隊如戒嚴 羅家英抵港笑迎「坐監」

羅家英早前亦有到大馬拍攝網劇《女法醫JD》，昨日自當地返抵香港。羅家英說在飛機上做足防疫措施，並有去廁所及進食，過關時接受體溫測試，其間人龍「打蛇餅」，他是長者可以快一點，而同行兩人則因體溫有點高被送去檢疫中心。



羅家英笑言準備回家「坐監」，阿姐（汪明荃）已為他安排活動範圍，平日他愛在家睇波、睇書、玩二胡，相信14日居家隔離期很快過。他表示在大馬有很多軍隊似戒嚴，他乘車到機場經過多個路障，查問他們是返港後放行，他離開機場時看到阿姐傳來的短訊，並立即向她報平安。