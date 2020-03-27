移民蘇格蘭前再落區派口罩 ﻿喬寶寶﻿﻿百厭撩阿婆﻿

印度裔藝人喬寶寶鐵定本月尾飛返蘇格蘭「交人」，日前最後一次落區派口罩及福袋，臨別依依，寶寶雖然唔捨得到失眠，但做起善事勁精神爽利，仲口花花撩阿婆，貫徹搞鬼本色。採訪：方騫平







喬寶寶堅持幫返香港「屋企人」做啲嘢，唔覺得派口罩要攞返個Credit，所以做得輕鬆自在。日前他跟楊玉梅(士多啤梨)去到尖沙咀坊會松柏鄰舍活動中心派口罩及福袋畀長者，之後仲上埋去附近唐樓親自派畀唔方便上落嘅老人家。其間喬寶寶不忘發揮搞笑本色撩阿婆，笑言要抱住「兩件」嚟影合照先！又追問：「你哋鍾唔鍾意食咖喱呀？」又提公公婆婆唔好當豉油係紅酒！還叮囑大家睇多啲喬寶寶，阿公阿婆會身體好，惹來全場歡笑聲。



楊玉梅提寶寶禁慾



上到唐樓，寶寶派完福袋又問85歲獨居婆婆：「你記唔記得我呀？印度劉德華呀？」婆婆竟然話唔知，因為她經已91歲，寶寶就搞笑回應：「哈！真係唔似91，我仲以為你得90歲啫。」呢幾日不停有朋友請寶寶食飯餞行，提到英國疫情都好嚴重，喬寶寶飛前緊貼事態發展：「阿囝叫我返到嚟要自我隔離，唔好搵阿媽住，但對住老婆就唔怕。」楊玉梅取笑他要禁慾，提他要同老婆分房瞓，唔准掂、唔可咀：「嗱！你乖乖哋，食『飽』先返去，唔好『餓』住走。」喬寶寶尷尬話：「呢兩個禮拜冇得『行埋』！我都知老婆『餓』咗好耐，疫情關係冇辦法，大家都要隔住口罩錫錫。」士多啤梨又追問他，咁香港「阿3」、「阿4」等點處置，捨得咩？寶寶笑住回答：「印度人一夫一妻制，但女性朋友係唔計！」另外，楊玉梅喺《法證先鋒IV》中飾演虎媽獲讚，連她都睇到心寒，但最開心可以搭到「尾班車」同梅小青合作。



