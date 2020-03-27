拍檔帶女友同行唔敢溝女 ﻿黎學勤﻿﻿投訴莫竣名推莊﻿

黎學勤（Jeffery）和莫竣名（MCM）兩個廣告男神，繼主持ViuTV《一路向西伯利亞》奉旨冧盡多國美女後，早前轉戰馬來西亞的檳城再拍《飛檳吧！男神》，今次新挑戰要經營間海邊旅館，其間當然不忘溝吓女，但由於MCM女友同行，所以幫靚女搽太陽油呢啲動作即時推晒畀Jeffery做，搞到女友陪到場訪問的Jeffery要即場利申，大向記者投訴。 採訪：杜淑霞



服裝：FILA、D-mop(黎學勤) 場地：Comma Party



今次節目組要求Jeffery和MCM經營一間有7間房最多可以住14人的旅館，每天賺到2000港元，但他們認為是不可能的任務。 Jeffery說：「隔離啲酒店又新又靚，就算我哋減價促銷、當街兜客，拍咗兩星期都係得一日叫做賺錢咋！」MCM再補充，「當地一支啤酒先賣30港元，根本係不可能的任務，唯一成功嘅一日就係舉辦類似Speed Dating形式嘅Ladies'Night。」



做苦力幫補



旅館搵唔到錢，兩人唯有做小販及去劈棕櫚樹等苦力工作賺外快幫補，Jeffery大呻：「但係我哋成日出發前先知去邊，唔好話準備，連裝備同着嘅衫都唔啱㗎！」雖然搵錢辛苦，但兩人擺明繼續有不少溝女機會，他們都大讚馬來西亞女生熱情漂亮，加上語言相通，較《西伯利亞》的嘉賓更易溝通。不過講到好艷福，MCM竟然話：「其實真係有啲驚，啲女仔有時會好主動，所以都驚會中伏㗎！」講到這個話題，Jeffery即時好激動投訴，「仲好講你將搽太陽油嗰啲推晒畀我做，因為佢女朋友嚟咗陪佢，佢仲同女友去埋慶祝生日O添！」追問Jeffery係咪怕女友嬲，他即時尷尬話：「唔係，其實女友今日都有嚟。」原來模特兒女友林洛鍶（Yammi）就坐在後面，唔怪之得咁緊張要利申啦！



