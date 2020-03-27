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唐詩詠選最佳旅伴　翠如馬明入圍

2020-03-27 列印
■唐詩詠笑言與虛擬狗對談，十分好玩。
■馬國明又發揮他的天然呆。
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　　馬國明與唐詩詠「兩兄妹」日前分別接受網上訪談節目訪問，二人更與虛擬狗Yahwoo輕鬆對話，馬明例牌發揮他的招牌天然呆，當被問到想攞視帝還是加人工之時，他毫不猶豫地選擇了加人工，事關視帝早已是其囊中物，而身為視帝的他更即席示範如何向女方示愛及拒愛表情。

　　至於唐詩詠在節目中分享了自己心目中的最佳旅遊伴侶，其中女性朋友代表她揀了好姊妹黃翠如，因對方是公認的旅遊達人，是完美的化身。男性朋友方面，詩詠就選了馬國明，但她扁嘴評價馬國明：「但佢唔講嘢。」場面搞笑。

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