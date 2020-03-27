﻿睇劇話咁易 myTV SUPER全新「劇More Mall」專區

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2020-03-27 列印
節目：《瓊瑤系列-還珠格格1》 主演：趙薇、林心如、蘇有朋、周杰 節目內容： 乾隆東巡與一女子夏雨荷有一段情，並誕下女兒夏紫薇 。雨荷病逝後，紫薇偕丫環金鎖帶著乾隆的信物到京城千里尋父。幸得女飛賊小燕子的幫忙終與乾隆皇帝相認，亦造就了紫薇與爾康，小燕子和五阿哥永琪這兩對有情人……
節目：《康熙微服私訪記II》 主演：張國立、鄧婕、趙亮、趙薇 節目內容： 《康熙微服私訪記II》分《饅頭記》、《桂圓記》及《霞帔記》三個故事。《饅頭記》：因朝中貪官吏當道，朝臣受賄，康熙決定微服私訪查個水落石出，怎料反被地方豪強騙進金礦做苦工，康熙千方百計以一人之心力除惡肅貪……
節目：《如果愛》 主演：張栢芝、吳建豪、徐志賢 節目內容： 靠擺路邊攤起家的萬事成，辛苦打拼四十年，終於開辦美食城中最大的餐廳「家和萬事興」，就在此時，風光無限的他卻深陷空前嚴峻的家庭危機。這些考驗讓萬家的每一個人經歷成長和蛻變，他們反思過去、珍惜當下……
節目：《盜墓筆記1》 主演：李易峰、唐嫣、楊洋、劉天佐 節目內容： 因考古學家父母在一次保護國家文物行動時被國外盜墓團伙殺害，吳家為保護吳邪安全將他送去德國讀書，因而令他對考古事業有着與生俱來的興趣。吳邪在一次護送國寶「牛頭」的過程中，發現包毯裏有一份戰國帛書殘卷……
節目：《盜墓筆記2》 主演：侯明昊、姚櫓、張博宇、成毅 節目內容： 老九門吳家後人吳邪從機關重重的戰國墓「七星魯王宮」九死一生逃出生天後，回到家中發現三叔失蹤，還牽扯出十幾年前的一樁考古隊謎案。吳邪接到神秘的阿寧來信，為找三叔，他前去西沙明代沉船葬海底墓尋找線索……
節目：《乾隆王朝》 主演：焦晃、陳銳、盧燕、李芸 節目內容： 乾隆晚年貪官當道，令乾隆痛心疾首，雖想盡辦法去整頓吏治，可惜貪風已成，實難改變。就連身邊的親信和珅都是一個大貪官。但因太疼惜和珅，每每查到與和珅有關連之貪污案時，都只懲治和珅身邊的人，令和珅勢力日大……
節目：《情深深雨濛濛》 主演：古巨基、趙薇、林心如、蘇有朋 節目內容： 「九一八」事變後，東北的地方軍閥陸振華帶著一家老少逃亡到上海，在法租界定居，九姨太雪琴將八姨太文佩母女逐出陸家。文佩和女兒依萍失去經濟來源，依萍找上門向父親討生活費，與雪琴發生衝突，遭父親鞭打……
節目：《表妹吉祥》 主演：趙薇、蘇有朋、季芹、邰智源 節目內容： 《表妹吉祥》講述了東北女孩吉祥在上海巧遇台灣富少爺蘇小鵬，二人圍繞着蘇家在上海的一處老房子從相識到相愛的動人故事。
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