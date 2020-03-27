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軒仔11月紅館開騷 祖兒等出關醫膊頭

2020-03-27 列印
■祖兒再次發揮廚藝，炮製台式蛋捲。
■GiGi在家中玩直播，與眾同樂。
■軒仔（前排左三）和演唱會團隊積極備戰。
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　　容祖兒自歐洲返港後居家隔離，連日在社交網拍片分享煮「祖餐」短片，昨日就教整台式蛋捲。本港連日有人確診，祖兒呼籲大家如非必要務必留在家中，又透露隔離期滿第一件想做的事就是治療自己的膊頭；梁詠琪（GiGi）早前自西班牙返港後居家隔離，與女兒Sofia享受親子樂外，前日44歲生日就和家人在家中簡單慶祝，並在社交網直播與Fans唱歌同樂。

　　另外，張敬軒去年11月22至25日原定舉行的紅館騷因社會運動影響取消，他昨日於社交網宣佈，定於今年的11月22至25日在紅館開騷，並分享團隊準備開騷的片段，他留言說：「但願疫情退散，我們能如期再聚；在此以前，請君保重。」

圖：網上圖片

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