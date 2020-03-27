疫情波及泳校停課 方力申上月零收入

方力申前晚到電視城，擔任無線節目《娛樂大家10點半》嘉賓，他坦言和很多人一樣受到疫情影響，上月錄得零收入，今月就有兩項工作，笑言發現儲蓄原來真的很重要！



小方透露，他的游泳學校上月已開始停課，疫情下復課無期，在校有7位全職教練，其餘為兼職，今月已放了半個月無薪假，但未有打算裁員，他笑道：「我哋撐得幾多得幾多。自己烏鴉口，開頭話辦學唔係為賺錢係為理想，o依家真係做到。」談到東京奧運會將延期一年舉行，小方認為是必然的事，「運動係要操練，o依家大家（在疫情下）仲要隔離。」他認為延期當然有好有壞，對香港游泳隊來說，因為仍需要一段時間才能有更多達標，所以延期舉行應該是好的影響了。



