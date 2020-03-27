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趙希洛備「防疫帽」開工

2020-03-27 列印
■趙希洛「全副武裝」到電視城拍劇。
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　　趙希洛昨日「全副武裝」、戴口罩兼「防疫帽」現身電視城拍攝《愛•回家之開心速遞》，她坦承有潔癖，格外注意衛生。

　　談到何雁詩發燒要接受新冠肺炎病毒測試，希望對方安然無恙，皆因中招者就算康復亦會令健康有影響。她笑言埋位時不能戴口罩，戴着此帽有感覺較安全，亦不怕弄花妝容。希洛亦帶備消毒濕紙巾、消毒噴霧及酒精搓手液等開工，笑稱今季的置裝費全數用在買消毒用品了。

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