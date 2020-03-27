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梁競徽疫境下再做老竇

2020-03-27 列印
■梁競徽上載老婆與初生BB的照片。
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　　在新冠肺炎疫情大爆發下，昨日41歲生日的梁競徽在網上宣佈再做爸爸，他在社交網上載剛出世BB的照片，更留言：「如果讓我重新選，我的選擇還是一樣，路即使再難走，我們還是有路走，而且可以手牽手！即使美夢不長久，平淡是福我們有！妳們令我這生多富有！」據知梁太今胎是仔，與之前的女兒湊成一個好字。

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