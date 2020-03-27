﻿嫲婆合體 一家六口公園放電 熊黛林湊孖女散步大陣仗

今年10月踏入4字頭的熊黛林（Lynn），自從為百億富二代老公郭可頌誕下一對孖女後，便減少幕前工作做幸福人母，有傳一直想為郭家添丁的她，去年更由北角半山進駐東半山過億豪宅作準備，Lynn媽亦搬埋入去一齊住，幫手照顧孫女，好讓兩夫婦多點時間過二人世界！新冠肺炎肆虐，郭氏伉儷都唔敢周圍去，早前他們終於「出關」，同行不但有工人姐姐，仲搵埋Lynn媽和郭可頌媽媽出馬，嫲婆合體一齊湊住1歲多的孖女去數碼港公園散步，認真大陣仗！



2016年，熊黛林下嫁郭可盈胞弟郭可頌，並於前年4月誕下一對孖女Kaylor和Lyvia。升呢人母後，Lynn刻意減產專心相夫教女，閒時又於社交網大晒囡囡萌照，幸福滿瀉。早前，Lynn就全家總動員湊孖女去公園玩，見公園都好人頭湧湧其實都幾高危！



精靈四圍望



當日下午3時許，Lynn與老公、孖女、媽咪、奶奶，一家六口加工人姐姐戴上口罩現身數碼港公園，一對乖孫就好梳乎地坐住BB三輪車，由婆婆和嫲嫲全程推住「遊車河」，由於公園內有不少小朋友喺度玩，兩隻妹豬都不時眼仔碌碌四圍望，八卦得嚟又可愛！沿途一路行，郭可頌也很忙碌不停講電話，去到中央位置，Lynn就幫手抱起大女Kaylor，之後同媽咪一齊拖住囡囡散步，不過見Lynn側晒膊咁，相信身高約1.78米的她湊住細細粒的孖女都幾辛苦！



化身攝影師



難得親親大自然，Lynn與婆婆亦趁機來個「課外學習」，指住啲花花草草、雀仔教吓囡囡生字，其間見到有人吹泡泡，畀人影慣的名模Lynn即化身攝影師，追住愛女影寫真，見老公終於放低手機，她就替兩父女拍下溫馨郊遊照，雖然隨後都有幫細女Lyvia影相，但兩公婆似乎較偏心錫大女，郭可頌不單止全程抱住Kaylor，仲舉起她大玩「空中飛人」，o氹得囡囡好開心。逗留半小時後，兩位老人家便一人抱住一個孫登上座駕，Lynn夫婦就捽完搓手液先上車，她亦都不忘幫兩老和孖女消毒，臨離開前，Lynn又禮貌地向記者揮手道別。



採訪：張詠森