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網上分享小朋友家課　 黎明盼早日不用戴罩出門

2020-03-28 列印
網上分享小朋友家課　 黎明盼早日不用戴罩出門
■黎明貼出朋友兒子的習作簿。
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　　久未於社交網「蒲頭」的黎明，昨晨於facebook貼上朋友兒子的習作簿，他留言：「其實所有人願望與小朋友一樣簡單，我朋友個仔的家課卷回應……學校老師問如果你有super power……你想要乜。」相中，小朋友於習作簿寫着，希望像神一樣有治瘉人的超能力，並能保護大家，讓大人、細路都不需再戴口罩，可以回學校見老師和同學。對此，一眾網民都留言盼疫情盡快過去，有人就表示：「希望你一家人也用super power來對抗疫情。」

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