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擔心成播毒者累親友 何雁詩新冠肺炎測試呈陰性

2020-03-28 列印
■何雁詩日前出現喉嚨痛及發燒症狀，惹來感染新冠肺炎疑雲。
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　　何雁詩大前日到新城電台及無線工作後，發覺喉嚨痛又發燒，隨即睇醫生兼做新冠病毒測試。昨日收到報告後，她第一時間於社交網報喜訊：「新冠肺炎測試呈陰性反應。」放下心頭大石的何雁詩稱，這數星期在沒有鏡頭的情況下，工作時都全程戴口罩，但作為幕前人，有些情況亦難以避免，自己也擔心把病毒傳給親友、同事及傳媒等，並謂一定會內疚一輩子，她續道：「若果令大家工作上有影響，或令大家擔心了一整天，實在十分抱歉！」並呼籲市民多留家中，減輕醫護人員負擔。

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