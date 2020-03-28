擔心成播毒者累親友 何雁詩新冠肺炎測試呈陰性
戲院機舖等六類場所停市14天 食肆同枱禁超四人
本港新冠病毒確診昨天破五百宗。特首林鄭月娥昨天宣佈新防疫措施，行會通過明日零時起，禁止多於四人公眾地方聚集，及由今午六時起，管制餐飲業務包括每張枱不能多於四人，亦下令關閉戲院等六類娛樂場所，兩項措施有...
2020-03-28
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浙江台州落冰雹 居民以為天塌了
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
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國際名廚卡多茲 染新冠肺炎辭世
享譽國際的美籍印度裔名廚卡多茲（Floyd Cardoz，小圖）上周確診新冠肺炎，周三在新澤西州去世，終年五十九歲。 卡多茲擔任總廚的Hunger Inc. Hospitality發表聲明稱：「我們懷...
2020-03-27
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玥廬現樓洋房全面睇
華懋旗下已為現樓的西貢清水灣半島北純洋房項目玥廬，日前開放全新現樓洋房，發展商早前已推出項目全數10間洋房招標，以每日招標截標形式銷售，截標日期為4月30日。 玥廬新開放的7號屋示範單位，單位面積32...
2020-03-28
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長和長實撐市 恒指全周升679點
長和系獲「超人」父子檔斥資6.6億元增持，刺激長和（001）及長實（1113）受捧，成功撐住大市。受美股爆升沖喜下，恒指顯著高開，惟其後升幅收窄，收報23484點，上揚131點，全周計則升679點。 ...
2020-03-28
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疫情打擊豪門財力 億元轉會難再
全球各地聯賽因新冠肺炎而復賽無期，球會沒收入勢緊縮開支，包括擴軍預算。前拜仁慕尼黑主席漢尼斯預言，季後難有逾一億歐羅（約八億五千萬港元）交易，據報皇家馬德里也減至不足一億歐羅來斟介曼聯中場保羅普巴，巴塞隆拿中場菲臘比古天奴及巴黎聖日耳門前鋒尼馬，亦勢因身價萎縮令轉會現變數。 歐洲各大主流聯賽目前至少暫停至四月底，但綜合各方面消息，最樂觀也要待五月下旬始能復賽。球會失去門票和比賽日收益等，財政壓力愈來愈重，唯有減少支出，轉會費預算勢從近年高位回落。 漢尼斯更預言，逾一億歐羅交易會絕跡：「我無法想像近期會有一億歐羅級別轉會。我相信轉會費將下降，未來兩、三年都不會回到近年水平，足...
2020-03-28
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AR App探索趣味知識
小朋友停課期間在家學習，除了課本及網上教材，也可以嘗試讓他們走進AR（擴增實境）世界，探索書本以外的知識，好像這個支援iOS裝置的AR App《JigSpace》，上至天文，下至地理，通過AR影像變成...
2020-03-28
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確診71歲皇儲查理斯現身振軍心 碧咸 丹尼爾齊鼓掌撐英國醫護打疫戰
新冠病毒肺炎肆虐全球，英國疫情亦告急，連首相約翰遜昨日亦告中招，確診人數急升，當地醫療人員備受壓力。日前確診新冠肺炎的英國皇儲查理斯王子，正在家中隔離，他昨日亦有參與「為醫護人員鼓掌運動」，拍攝鼓掌片...
2020-03-28
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好好過日子——家長要負責
下樓買東西，碰到鄰居黃先生，我說下班回家了？他隔着口罩笑說，回來了，又走了。 原來他兒子在英國留學，上一個星期回到香港，在家隔離。黃先生要上班，為了公司同事安全，便在外租了酒店，住兩個星期，當自我隔離。黃太太因為要在家照顧兒子，也就不出門了，家中所需，靠黃先生每天買回來，每天買好東西放在室外，由太太自取，他放下東西就走，黃太太在樓上陽台上揮揮手，也算打過招呼了。 非常時期，負責任的人就得如此想辦法。黃先生說十四天也不算太長，一知不覺已經過了一半，再熬一熬就可以回家了。北方農村有一句叫作「老婆兒子熱坑頭」，專門用來形容一家人的幸福生活。這話跟黃先生的現狀很匹配，兒子、老婆都在...
2020-03-28
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馬場浮世繪——波健士適宜恢復出賽
騎師波健士於剛星期三的跑馬地夜賽第二場，被「靚紫荊」拋下後未能繼續作賽。馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，波健士現已無恙，適宜恢復策騎出賽。 馬場浮世繪
2020-03-28
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