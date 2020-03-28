﻿確診71歲皇儲查理斯現身振軍心 碧咸 丹尼爾齊鼓掌撐英國醫護打疫戰

新冠病毒肺炎肆虐全球，英國疫情亦告急，連首相約翰遜昨日亦告中招，確診人數急升，當地醫療人員備受壓力。日前確診新冠肺炎的英國皇儲查理斯王子，正在家中隔離，他昨日亦有參與「為醫護人員鼓掌運動」，拍攝鼓掌片段支持醫護，查理斯的三位孫仔孫女：喬治王子、夏洛特公主和路易斯王子亦有拍片，碧咸、「占士邦」丹尼爾基克等亦紛響應。



現年71歲的英國皇儲查理斯王子，日前對新冠狀病毒檢測呈陽性反應，皇室發言人指他的病徵輕微，身體其他方面仍健康，目前在蘇格蘭自我隔離，其妻卡米拉則對病毒檢測呈陰性反應。



英國皇室昨日公開查理斯確診後首個片段，這是他為參與當地的「為醫護人員鼓掌運動」（Clap for our Carers）現身，齊為上陣打世紀疫戰的英國前線醫護鼓掌，表揚他們對抗疫情的貢獻「振軍心」。皇室亦公開查理斯的兒子威廉王子三位子女：喬治王子、夏洛特公主和路易斯王子鼓掌的片段，威廉王子夫婦留言道︰「所有努力不懈為患者提供協助的醫生、護士、護理員、全科醫生、藥劑師、義工及其他NHS（國民保健服務）的員工，謝謝你們。」



英國前國腳碧咸和扮演「占士邦」的英國男星丹尼爾基克亦有鼓掌響應，碧咸更和三位子女拍掌兼拍片，大仔Brooklyn則身在美國未有上鏡，據悉，「碧咸嫂」Victoria對大仔滯留在確診個案超越中國的美國感到擔心；丹尼爾則與影星太太麗素慧絲齊拍攝鼓掌片段。



而在疫情同樣告急的美國，資深男星Mark Blum就於本周三在紐約因感染新冠肺炎致併發症離世，終年69歲。曾與他合作1985年電影《神秘約會》的天后麥當娜都在社交網留言悼念，她盛讚Mark是傑出的人，亦是一位有趣、溫暖、可愛和專業的拍檔。娜姐提醒大家，不要輕視新冠肺炎，或誤以為這病不會影響自己，她亦提醒大家要遵守隔離規則。而NBC環球集團行政總裁Jeff Shell亦確診新冠肺炎，54歲的他稱是在本月15日發病，情況每日都有改善，並留在家工作。



「黃蜂女」為輕視新冠肺炎道歉



早前曾輕視疫情、妄顧社交距離呼籲，帶兒子參加集體活動的「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉，更誤以為新冠肺炎病況只會如一般流感，她昨日為有關失言道歉，並稱已開始和家人留在家中。因疫情全球爆發，韓國男團防彈少年團（BTS）及Super Junior昨日分別宣佈延遲世界巡唱。原定來港演出的日本音樂大師坂本龍一，香港騷早前宣佈延期，他昨日則宣佈，將於下月2日在多個網絡免費播出音樂騷，為全球打氣！



圖：網上及資料圖片