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﻿三吉彩花「冰火浴」敗走

2020-03-28 列印
■彩花浸落凍水時面有難色。
■彩花進行挑戰前神態自若。
■彩花急急逃離。
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現年23歲的三吉彩花上年擔任周杰倫歌曲《說好不哭》MV的女主角，靚樣靚腿令觀眾留下深刻印象。

身為女模和演員的彩花，前晚亮相嵐成員櫻井翔及有吉弘行主持的綜藝節目《櫻井．有吉THE夜會》，彩花在節目中挑戰「冰火浴」，鏡頭前全程僅以手按實浴巾包住全身，桑拿浴焗出一身香汗淋漓後走出浸凍水浴，但實在太凍，彩花浸片刻即要急急敗走，其間亦僅以手按浴巾險告失守走光，惹來網友議論紛紛，積極重溫為她幫吓眼！

圖：網上圖片
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