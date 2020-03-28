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﻿散佈偷拍性愛片 崔鍾訓獲緩刑兩年

2020-03-28 列印
■被判集體迷姦罪成的崔鍾訓，已提出上訴。
■朱鎮模曾與內地女星張儷拍拖。
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        韓星鄭俊英去年被揭在手機群組中散佈偷拍性愛片及裸照，FT Island前隊長崔鍾訓亦有參與，崔再被揭因醉駕賄賂警員，兩案昨於首爾法院宣判，崔被判入獄一年，但獲緩刑兩年。崔鍾訓亦需接受80小時治療性暴力課程，被限制於兒童及青少年相關機構就業5年，但獲免除公開他的個人訊息。他早前與鄭俊英在偷拍短片中被揭發集體迷姦，早前已被判入獄5年，兩人已提出上訴。

另外，韓國近日發生轟動國際的「N號房事件」，疑犯趙周彬在網上收費聊天群組發佈多條性虐待女性片段並勒索受害人，據悉趙被捕後承認入侵朱鎮模手機，但警方調查後證實入侵朱鎮模手機的黑客並非趙；趙亦被指出收買請娛圈工作人員偷拍申世京及Apink成員普美等。

圖：網上圖片
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