﻿散佈偷拍性愛片 崔鍾訓獲緩刑兩年

另外，韓國近日發生轟動國際的「N號房事件」，疑犯趙周彬在網上收費聊天群組發佈多條性虐待女性片段並勒索受害人，據悉趙被捕後承認入侵朱鎮模手機，但警方調查後證實入侵朱鎮模手機的黑客並非趙；趙亦被指出收買請娛圈工作人員偷拍申世京及Apink成員普美等。
圖：網上圖片
本港新冠病毒確診昨天破五百宗。特首林鄭月娥昨天宣佈新防疫措施，行會通過明日零時起，禁止多於四人公眾地方聚集，及由今午六時起，管制餐飲業務包括每張枱不能多於四人，亦下令關閉戲院等六類娛樂場所，兩項措施有...
2020-03-28
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
享譽國際的美籍印度裔名廚卡多茲（Floyd Cardoz，小圖）上周確診新冠肺炎，周三在新澤西州去世，終年五十九歲。 卡多茲擔任總廚的Hunger Inc. Hospitality發表聲明稱：「我們懷...
2020-03-27
華懋旗下已為現樓的西貢清水灣半島北純洋房項目玥廬，日前開放全新現樓洋房，發展商早前已推出項目全數10間洋房招標，以每日招標截標形式銷售，截標日期為4月30日。 玥廬新開放的7號屋示範單位，單位面積32...
2020-03-28
長和系獲「超人」父子檔斥資6.6億元增持，刺激長和（001）及長實（1113）受捧，成功撐住大市。受美股爆升沖喜下，恒指顯著高開，惟其後升幅收窄，收報23484點，上揚131點，全周計則升679點。 ...
2020-03-28
全球各地聯賽因新冠肺炎而復賽無期，球會沒收入勢緊縮開支，包括擴軍預算。前拜仁慕尼黑主席漢尼斯預言，季後難有逾一億歐羅（約八億五千萬港元）交易，據報皇家馬德里也減至不足一億歐羅來斟介曼聯中場保羅普巴，巴塞隆拿中場菲臘比古天奴及巴黎聖日耳門前鋒尼馬，亦勢因身價萎縮令轉會現變數。 歐洲各大主流聯賽目前至少暫停至四月底，但綜合各方面消息，最樂觀也要待五月下旬始能復賽。球會失去門票和比賽日收益等，財政壓力愈來愈重，唯有減少支出，轉會費預算勢從近年高位回落。 漢尼斯更預言，逾一億歐羅交易會絕跡：「我無法想像近期會有一億歐羅級別轉會。我相信轉會費將下降，未來兩、三年都不會回到近年水平，足...
2020-03-28
小朋友停課期間在家學習，除了課本及網上教材，也可以嘗試讓他們走進AR（擴增實境）世界，探索書本以外的知識，好像這個支援iOS裝置的AR App《JigSpace》，上至天文，下至地理，通過AR影像變成...
2020-03-28
新冠病毒肺炎肆虐全球，英國疫情亦告急，連首相約翰遜昨日亦告中招，確診人數急升，當地醫療人員備受壓力。日前確診新冠肺炎的英國皇儲查理斯王子，正在家中隔離，他昨日亦有參與「為醫護人員鼓掌運動」，拍攝鼓掌片...
2020-03-28
下樓買東西，碰到鄰居黃先生，我說下班回家了？他隔着口罩笑說，回來了，又走了。 原來他兒子在英國留學，上一個星期回到香港，在家隔離。黃先生要上班，為了公司同事安全，便在外租了酒店，住兩個星期，當自我隔離。黃太太因為要在家照顧兒子，也就不出門了，家中所需，靠黃先生每天買回來，每天買好東西放在室外，由太太自取，他放下東西就走，黃太太在樓上陽台上揮揮手，也算打過招呼了。 非常時期，負責任的人就得如此想辦法。黃先生說十四天也不算太長，一知不覺已經過了一半，再熬一熬就可以回家了。北方農村有一句叫作「老婆兒子熱坑頭」，專門用來形容一家人的幸福生活。這話跟黃先生的現狀很匹配，兒子、老婆都在...
2020-03-28
騎師波健士於剛星期三的跑馬地夜賽第二場，被「靚紫荊」拋下後未能繼續作賽。馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，波健士現已無恙，適宜恢復策騎出賽。 馬場浮世繪
2020-03-28