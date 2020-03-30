座位減半餐廳生意剩兩成 ﻿黃婉曼﻿﻿推外賣抗疫餐飲自救﻿

新型冠狀病毒肺炎確診個案連日錄得大幅度增長，政府前日傍晚對餐飲業實施座位減半等新措施。黃婉曼經營的甜點麵包餐廳於新措施下，首兩天營業額僅及高峰期兩成，她除了加強防疫措施外，亦加緊開拓外賣市場，研發增強免疫力的飲品與食品餐單自救！



黃婉曼（Icy）透露，她經營的甜點麵包餐廳受疫情影響，收入大幅減少！疫症爆發後，餐廳生意較高峰期銳減5成，至前日開始實行將座位減半等新措施，加上估計市民因避疫減少外出，令她的餐廳由過往周末全場爆滿的高峰期，驟降至連同昨日、兩天僅錄得高峰期的兩成生意額！為補貼餐廳堂食生意，她希望開發外賣市場。



問到餐廳如何在疫境自救？Icy稱會火速開發外賣餐單，當中更有增強免疫力的飲品與食品，並訂購新一批更高保護效能的外賣餐具及餐盒、提供外賣自取8折優惠，會推出多款麵包，希望在疫境中守住餐廳營運！Icy亦照顧到堂食顧客，除了跟足政府指示，還會再加強防疫措施，安排同事專責幫客人量體溫、提供免洗消毒搓手液，清潔雙手才進入餐廳，客人入座前和離座後，枱櫈都會即時消毒。



「牛雜妹」麵店「拍烏蠅」



另外，「牛雜妹」李亦喬（Monnie）日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問，她表示與家人於元朗經營的麵店，受疫情及對堂食防疫新措施影響下，大部份時間「拍烏蠅」，「有時全日得幾枱客，少咗八、九成生意！」雖然麵店經營困難，但牛雜妹稱不會輕言放棄，亦幸好獲業主輕微下調租金，麵店主要員工均是家人，來貨由李爸爸親自到街市購買，減省許多開支，「一家人齊心合力，舖頭暫時都頂得住！」



