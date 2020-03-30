鄺潔楹豪宅打坐敷面膜 霍汶希帶女呼籲留在家

可透過呼吸傳染的新冠肺炎蔓延全球，各地政府均呼籲人民留在家減少社交接觸避免中招。英皇高層霍汶希（Mani）和女兒Honey亦身體力行支持，昨於社交網分享合照，可見Honey手持畫作上以英文寫上「我為了家人、朋友、醫護人員、我們的社區和你留在家中」。Mani亦提醒大家為了避免增加醫護人員負擔，應避開感染風險「冇乜事就唔好四圍去」。



住在豪宅的《3日2夜》性感女神鄺潔楹（Judy）亦有留在家中，昨日分享解悶短片，可見她在客廳睇電視、打坐敷面膜、玩倒立打發時間，更在沙發打前滾翻，又開雪櫃拿雪糕食認真忙碌！但她做的事都不及車婉婉特別，因為車婉婉竟趁在家有空，將3歲兒子打扮成可愛女孩，贏得網民讚靚女呢！圖：網上圖片



