  • 2020年3月30日 星期一
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎色魔檢疫令發燒袁國勇

日報新聞 > 娛樂

鄺潔楹豪宅打坐敷面膜 霍汶希帶女呼籲留在家

2020-03-30 列印
■霍汶希提醒大家：「冇乜事就唔好四圍去」，避免中招風險。
■鄺潔楹打坐敷面膜認真忙碌。
■車婉婉將兒子打扮成女仔。
Previous Next

　　可透過呼吸傳染的新冠肺炎蔓延全球，各地政府均呼籲人民留在家減少社交接觸避免中招。英皇高層霍汶希（Mani）和女兒Honey亦身體力行支持，昨於社交網分享合照，可見Honey手持畫作上以英文寫上「我為了家人、朋友、醫護人員、我們的社區和你留在家中」。Mani亦提醒大家為了避免增加醫護人員負擔，應避開感染風險「冇乜事就唔好四圍去」。

　　住在豪宅的《3日2夜》性感女神鄺潔楹（Judy）亦有留在家中，昨日分享解悶短片，可見她在客廳睇電視、打坐敷面膜、玩倒立打發時間，更在沙發打前滾翻，又開雪櫃拿雪糕食認真忙碌！但她做的事都不及車婉婉特別，因為車婉婉竟趁在家有空，將3歲兒子打扮成可愛女孩，贏得網民讚靚女呢！圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd