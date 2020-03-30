曾籲留家隔離竟外出健身 麥克華堡被轟行為離譜

在香港能夠成為馬主，可說是身份的象徵。如果愛駒勝出，更是一件賞心樂事。爭取一場頭馬從來不易。首先需要搜購一匹具有競賽能力的馬匹，取得獸醫及格並符合運港資格，然後安排運港，再選擇馬房並進行操練。經過數月的準備後再選取合適的賽事，又要視乎同場對手、檔位、天氣狀況及騎師的發揮才有機會獲勝。 近期出現一個現象，就是一些與馬匹毫無關係的「閒人」竟在凱旋門「搖曳生姿」，表現比得勝馬主更加興奮及搶鏡，令人產生錯覺：「這匹馬究竟與他或她有何關係？」相信「喧賓奪主」這四字就足以形容這個景象。其實每當在場內看到馬主們為愛駒打氣的情況，也會深受感動。當然如果你是台前幕後其中一員，感受會更深刻。不...

2020-03-30