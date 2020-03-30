  • 2020年3月30日 星期一
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎色魔檢疫令發燒袁國勇

日報新聞 > 娛樂

曾籲留家隔離竟外出健身 麥克華堡被轟行為離譜

2020-03-30 列印
■湯漢斯夫婦已返回美國家中，但又惹來網民批評。
■麥克與Mario相約健身，被網友鬧爆漠視家居令。
Previous Next

　　受新冠肺炎擴散的影響，全球多個地方的政府都實施「家居令」。荷里活眾多明星都在網上拍片，呼籲大家留在家中抗疫，當中包括大隻男星麥克華堡，但就被發現他有口話人冇口話自己，因他與另一男星Mario Lopez相約到健身中心健身，Mario更拍片上載到社交網，當中麥克高興地在Mario身後跳來跳去，後來又與Mario一起在鏡頭前說話。片段上載後，大量網民鬧爆二人不遵守家居令，斥二人行為離譜。

　　至於首名確診的荷里活明星湯漢斯夫婦，在澳洲治療五日後便出院。湯漢斯夫妻在出院後起計隔離不足14日，已乘私人飛機返回美國。昨日亦有網民指責他們雖然乘搭私人飛機，但亦有機會傳播病毒給機上其他人！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd