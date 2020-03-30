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陳柏宇留家抗疫　認多時間「造人」

2020-03-30 列印
■陳柏宇自爆內衣褲會着足七、八年，十分環保。
■陳柏宇想過舉囡囡做健身。
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　　陳柏宇（Jason）前晚出席環保活動，自爆內衣褲會穿足七、八年，即使穿破了也不會被太太發現，因此對這方面可算得上最環保。疫情肆虐下，大部份人留家不上街，Jason指太太、囡囡和工人姐姐都不例外，因此家中用多了電，試過要交三千多元的電費。笑指多留家會多了時間「造人」，他不諱言囡囡已經一歲半，的確有這個計劃，並希望能一年內成事，追到仔湊成好字當然好，但他無所謂。

　　提到囡囡，現時不能到健身室操練的Jason，他表示在關閉14天前到健身室作最後衝刺，並曾想過這段時間試舉起囡囡做健身，可惜囡囡太輕只有20磅。

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