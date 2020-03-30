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慶幸疫巿連開兩劇　朱智賢增肥拍婚紗戲

2020-03-30 列印
■朱智賢為兩劇開工，自覺幸運。
■沈震軒相隔四年重返無線拍劇。
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　　朱智賢在疫境下也連拍兩劇！昨日她到電視城開工，表示最近忙拍《食腦喪B》及《踩過界ll》兩部新劇，疫情下有工開自覺幸運。她透露稍後會為《食腦喪B》拍攝婚紗相，問她要不要瘦身？她說不需要，反而想增磅，因穿婚紗有肉地較好睇。

　　另外，沈震軒相隔四年回巢為無線拍新劇《一笑渡凡間》，他說對上一個劇是《性在有情》，好多幕後人員也是熟悉面孔。問到事隔數年再拍無線劇，有否不慣？他笑謂：「以前住在將軍澳近公司，離開無線後，為方便返內地陸工作搬到元朗居住，現在『捉蟲』。」

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