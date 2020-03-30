唔使宣傳 閉關太耐好口痕 林保怡約友飲茶 開「Talk show」

林保怡（Bowie）早前再跟ViuTV合作，為新劇《歎息橋》兼任監製和演員，雖則在港播放日期還未定，但早前他已宣佈劇集會於本月28日率先於內地網啟播，無奈新冠肺炎疫情持續，暫未能返內地宣傳的 Bowie，近日只好匿喺屋企做「宅男」。除了於社交網Throwback吓旅行相，得閒又化身「煮飯佬」騷廚藝，早前 Bowie留言：「食不言寢不語。」他卻自打嘴巴，日前他相約友人去西貢市中心飲茶，邊食邊發表偉論，見Bowie把口冇停過，相信都係「閉關」太耐，口太痕！



採訪：張詠森



現年54歲的林保怡於2011年約滿無線後，便主力於北京、上海拍劇和電影，成功打開內地市場，仲賺到盤滿鉢滿！可惜5年前，因呼吸系統出現問題，他便將基地搬回香港，間中有Job才北上；而近期，繼2016年演出劇集《瑪嘉烈與大衞》系列後，Bowie再度跟ViuTV合作，為新劇《歎息橋》兼任監製及演員。該劇後期早已完成，雖然ViuTV方面仍未公佈播出日期，但內地優酷網則於上周六搶先播出。







落街食飯



由於新冠肺炎疫情持續，不少藝人都選擇留港「避炎」。日前Bowie和拍檔周家怡惟有透過網上直播節目《好好吃飯》做宣傳，未料節目中，他因為在一個「蝸居」中下廚，而被內地媒體誤傳經濟拮据住細屋，事後Bowie亦已向傳媒澄清：「間屋係節目組搵嘅，唔係我屋企，我兩年前已經喺西貢買咗間近海望山嘅屋啦！」其實出入都以名車代步的他，荷包可謂脹卜卜，近年仲開埋影視製作公司，而日前趁唔使開工，Bowie就相約友人到西貢市中心食Lunch。



邊食邊傾



當日下午1時許，二人在碼頭旁邊的海鮮酒家飲茶，雖然一盅兩件冇夾餸食飯咁大風險，但見Bowie好似開籠雀咁，全程講嘢多過食嘢，講到肉緊時仲指手畫腳，睇見啲口水係咁噴，唔知同枱老友有乜感想呢？好在其老友都明顯是個Good listener，一邊低頭密密食一邊靜心聆聽，最後掛住吹水的Bowie應該都食唔飽，埋單兼打包返去繼續食。離開時，兩人都乖乖地戴番口罩，途中撞到兩個老街坊，他都好Nice地停低傾兩句，講夠又登上座駕駛返屋企，繼續「閉關」。