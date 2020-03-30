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下廚為樂

2020-03-30 列印
下廚為樂
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歐洲取景 ■去年初，林保怡拉大隊到歐洲拍攝《歎息橋》，台前幕後合作愉快。
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　　疫情嚴重冇得出街，林保怡唯有在家中玩吓煮飯仔，消磨時間兼Po上網呃Like，有次仲留言：「食不言寢不語。」而早前林保怡又跟周家怡亮相網上直播節目做宣傳，兩人更即席大騷廚藝。
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