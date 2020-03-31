錢錢和盈盈在短片中聯同消防處人員，講解酒精和漂白水的安全使用方法，以及指出錯誤使用可引起的情況及應急處理方法等等；林盛斌（阿Bob）則聯同香港紀律部隊義工服務隊義工，到社區幫助有需要人士送暖。
樂樂盈盈拍片撐抗疫 阿Bob做義工送暖
錢錢和盈盈在短片中聯同消防處人員，講解酒精和漂白水的安全使用方法，以及指出錯誤使用可引起的情況及應急處理方法等等；林盛斌（阿Bob）則聯同香港紀律部隊義工服務隊義工，到社區幫助有需要人士送暖。
青年與母愁困劏房 確診兩日始入院
新冠肺炎患者不斷增加，醫院隔離病牀瀕臨爆滿，有確診者未能即時入院。一名居深水埗劏房的青年，不適後接受病毒測試，其後接獲通知確診，竟無救護車送他入院，他致電港府熱線卻無人接聽，等了兩日，至昨午才獲送院。...
2020-03-31
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郝柏村享高壽101歲 遺願盼台灣永遠和平安全
台灣前行政院院長郝柏村昨午二時四十七分於台灣內湖三軍總醫院離世，終年一百零一歲。國民黨議員游淑慧證實郝柏村因中風引致器官衰竭而死亡。他強人的一生，及與前總統李登輝之間的恩怨情仇，亦正式劃上句號。 郝柏...
2020-03-31
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北韓成功試射多管火箭 金正恩罕見未現身視察
北韓官方媒體周一報道，北韓成功試射「超大型多管火箭」，卻罕見未提領導人金正恩視察這次試射，有別於過去一向凸顯金正恩親自下令試射的做法。而據報一架隸屬美國海軍的EP-3E電子偵察機周日在南韓首都圈上空飛行。 南韓表示，北韓周日從港都元山朝日本海發射兩枚疑為彈道導彈的飛行物。而北韓官方朝中社及《勞動新聞》證實，朝鮮人民軍為驗證超大型火箭炮的戰術技術特性，周日在國防科學院指導下試射，取得成功結果。 不過，報道未提及金正恩是否出席，只說是由執政黨副主席李炳哲率領、國防科學院執行。南韓有分析指，北韓可能顧及國際社會對接連發射近程武器的擔憂和譴責，故意低調報道。 另韓聯社引述，《飛機守...
2020-03-31
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3房1套間隔 逸意居木系典雅寬敞大廳
鰂魚涌逸意居樓齡約23年，坐落於山丘之上，環境較清靜怡人，項目單位不多，市場現放售其中一個單位，實用面積948方呎，採3房1套間隔，木系大廳空間分明，偌大窗戶引景入室，外望太古城一帶樓景。 逸...
2020-03-31
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金價偏軟油價急挫 救市措施獲批 杜指彈690點
全球疫情雖然持續惡化，但各國相繼推出刺激措施，利好投資者情緒，美國周一反覆向上，杜指曾升逾500點。杜指早段曾高見22169點，升幅高達532點；標普500指數早段報2605點，升64點；納指早段報7...
2020-03-31
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卡尼心淡了： 無冠軍即走！
哈利卡尼○四年加入熱刺青年軍，曾揚言希望留在熱刺至掛靴。然而，該隊近年一直跟獎盃無緣，令這名英格蘭隊長陷入愛與現實的掙扎，他在上周日首次直言如仍未能一圓冠軍夢，將會決定離隊。 哈利卡尼自○九年成為職業球員後，除了一一至一三年被外借到李斯特城等之外，大部份時間都在熱刺度過，更曾表明自己願意一直效力至退役。不過，熱刺已陷入十二年錦標荒，英格蘭在國際大賽又同樣面對多年「空白」，故這名廿六歲射手至今未曾染指任何團隊榮譽。 熱刺陷12年錦標荒 近年屢傳皇家馬德里和曼聯等豪門都有意收購哈利卡尼，後者周日於社交網絡直播訪問中，首次透露為冠軍而走的心意：「我很愛熱刺，但不能做任何保...
2020-03-31
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華欣Chiva-Som 養生度假村
隨着疫情在全球迅速蔓延，大家除要做好個人防護措施，更要吃得健康及有充足運動，泰國華欣著名養生度假村Chiva-Som的營養學家兼自然療法專家Renee Grandi，便推薦五大增強抵抗力的重要營養元素...
2020-03-31
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着埋Full gear 《喪Ｂ》扮封大廈嚇親街坊 江嘉敏爆上吐下瀉力證冇中招
新冠肺炎肆虐全球，近期多國出現封城情況，早前香港亦出現過封大廈，o依家港人睇到有人着住Full gear保護衣，都咪話唔驚驚。日前由吳冠宇監製的科幻喜劇《食腦喪B》，去到大坑拍攝一場喪屍病毒蔓延到社區...
2020-03-31
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社論——學「火神山」速增負壓病房
本港陷入抗疫持久戰，隨着確診病人數目增加，醫院負壓病房不敷應用，有市民被確診之後，要等候兩天才獲送院治療，對堵截病毒擴散，極之不理想。在預計疫情持續下，港府要加快擴充病房，同時增強檢疫中心的接收能力，即使面對困難重重，也要着力推行。 醫管局承認，截至昨天，仍有三十九名確診病例等候入院，由於他們有播毒的可能性，在入院之前，即使自律留在家中，但香港家居狹少，家人或緊密接觸者亦有受感染的風險。如果確診者不自律，外出活動，後果不堪設想。 負壓病房不足，致令醫院未能即時接收所有確診者，但不能甚麼也不做，醫管局應採取遙距措施，例如派人致電查詢患者在家狀況，勸喻他不要接觸他人，減少播毒的...
2020-03-31
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馬場浮世繪——會員虛報防疫資料馬會將處分
自從三月中開始，所有於賽事及任何馬會活動舉行前的十四天內，任何曾經前往外地的人士都不獲准到場，另外馬主及傳媒工作者等即使可以出席，也須填寫健康申報表，以闡明本身是遵守到馬會有關規定。 但馬會可能認為該健康申報表並無阻嚇作用，由剛周日的沙田賽事起，馬會在申報表上加以紅字提醒所有填表人士，任何馬會會員如故意提供虛假或誤導性資料，均屬嚴重違反馬會會規，將可能會被紀律處分，馬會同時表明，會員亦須為其同行來賓的行為負責，如有虛報資料，不論有意無意，均有可能受處分。 馬場浮世繪
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