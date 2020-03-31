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樂樂盈盈拍片撐抗疫 阿Bob做義工送暖

2020-03-31 列印
■樂樂和盈盈講解誤用酒精可引起火警！
■阿Bob參與義工隊服務社區。
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　　錢嘉樂和老婆湯盈盈早前為「全民抗疫 以讀攻毒」公益教育平台，拍攝宣傳抗疫資訊短片，講解安全使用酒精和漂白水的方法。該平台是為支援疫情而創設，讓學子停課不停學、增長知識對抗新冠肺炎疫情、保持安全、健康生活，同心抗疫。香港演藝界內地發展協進會特別編製11集抗疫短片，由3月底開始在該平台播出。

　　錢錢和盈盈在短片中聯同消防處人員，講解酒精和漂白水的安全使用方法，以及指出錯誤使用可引起的情況及應急處理方法等等；林盛斌（阿Bob）則聯同香港紀律部隊義工服務隊義工，到社區幫助有需要人士送暖。

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