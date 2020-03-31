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張堅庭陪返港女兒自願隔離14日

2020-03-31 列印
■張堅庭透過視像接受阿旦訪問。
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　　名導張堅庭的女兒日前自英國回港，雖然她是在本港的防疫隔離令實施前抵港，但為人為己亦自發家居隔離14日。張堅庭見女兒自律，遂與女兒一同自發隔離。

　　網上節目頻道「健康·旦」主持鄭丹瑞（阿旦）近日跟波友張堅庭視像對話，了解他和女兒的隔離生活。張堅庭透露，為保持安全距離，他要求女兒除口罩進餐期間不要說話，要說話則要先戴上口罩。張堅庭一家人沒同枱用膳，但每晚會看一套電影。張堅庭亦認為，這次世界性大危機令很多人被困在屋內，是一個好機會從新認識家人，學懂不要只看彼此缺點，更要欣賞大家的優點，這次疫情有機會化解家庭成員間的矛盾，算是不幸中之大幸。

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