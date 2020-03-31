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張秀文靠開工 保持生活動力

2020-03-31 列印
■張秀文一身啦啦隊造型現身。
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　　張秀文昨日為《我估你唔到》錄影，她以一身啦啦隊造型現身，秀文表示自己在節目中會扮鬼扮馬，十分好玩，她又笑言好多小朋友鍾意她們的造型。現時香港疫情嚴重，不少商舖都大受影響，甚至要關門大吉，加上政府又限制人群在公眾聚集的人數，社會氣氛低迷。張秀文表示拍這個節目成為她日常生活的重心，因為已沒有其他工作，自覺幸運地有少少生活動力。

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