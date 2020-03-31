眾星悼日本笑匠 ﻿志村健﻿﻿不敵新冠肺炎病逝﻿

日本笑匠志村健上星期宣佈患上新冠肺炎，延至前日病逝，終年70歲。日本眾多藝人及台灣總統蔡英文都有留言悼念。而美國歌手Alan Merrill及Joe Diffie都不幸染新冠肺炎而離世。



本報記者 圖：資料圖片



早於80年代已走紅的日本諧星志村健，加入演藝界48年，一直被視為國民笑匠，他於80年代與拍檔加藤茶等合演多個綜藝節目《8時！全員集合》、《志村大爆笑》等，當中「笨蛋殿下」及「怪叔叔」兩個角色最燴炙人口。2004年志村主持《天才！志村動物園》節目，當中的環節《阿笨與阿占》更大受亞洲觀眾歡迎。



上星期三志村健的事務所證實他因新冠肺炎入院，但由於他年初曾進行胃部良性瘤手術，亦有長期飲酒及吸煙的習慣，日本傳媒指他入院時已相當嚴重，要靠人工呼吸機幫助呼吸，到前晚終於不幸去世，終年70歲。志村一生未結過婚，最為人驚訝的是與女星優香的一段忘年戀，優香昨日亦有留言悼念。



日本傳媒報道志村在前晚約11時去世，其兄長昨日受訪時哭着表示，胞弟很努力生存，但最終亦敵不過肺炎，亦因有傳染性，他未能見弟最後一面。志村已錄影的《志村動物園》會如常播出，但內容會修改。日本演藝界知悉志村健死訊都留言悼念，包括木村拓哉、YOSHIKI、名導山田洋次等。志村曾和金城武聯手拍廣告，推廣台灣觀光，台灣總統蔡英文亦有留言悼念。當年曾為無線節目聲演阿笨與阿占的艾粒成員Donald和少爺占，昨日齊在社交網發文悼念志村爺爺。



美國方面，憑歌曲《I Love Rock N Roll》熱爆全球的美國著名組合Arrows主音Alan Merrill和格林美鄉謠歌手Joe Diffie都不幸染病離世，分別終年69及61歲。



