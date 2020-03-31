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艾頓莊孖群星網上開騷　BSB被網民轟不認真

2020-03-31 列印
■艾頓莊成功借到電子琴演出。
■BSB的演出被指不認真，成員Kevin更讓兒子亮相。
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　　「樂壇大姑媽」艾頓莊主持網上籌款演唱會，讓樂迷可留在家中抗疫睇騷，同時為食物銀行及幫助兒童的醫護機構籌款。有份演出的包括超新星Billie Eilish、Backstreet Boys（BSB）及瑪麗嘉兒等。

　　艾頓莊打頭陣演出，他起初指自己正在隔離的家中沒有鋼琴而無法演出，其後他成功借到電子琴，並唱出《Don't Let The Sun Go Down On Me》。男子組合BSB的五成員分別在各自的家中演唱作品《I Want It That Way》，但被網友批評他們態度不認真，成員Nick Carter一度不願離開椅子，他與成員Kevin更讓兒子入鏡，Kevin兩子更幫手彈結他和打鼓。

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