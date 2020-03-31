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黃智雯坦認 模仿Do姐演戲

2020-03-31 列印
■黃智雯近期少與「胡說八道會」姊妹聚會。
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　　黃智雯昨日到電台接受鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多個浪花》訪問。她稱雖然經常在公司碰到Do姐，卻少有深入談天，黃智雯表示：「她是我的偶像，Do姐的《我愛扭紋柴》看過超過50次，每個細節都可以背出，她對我演戲影響很大，會在不知不覺模仿了Do姐或毛舜筠。」

　　限制人群聚集新法例剛開始，黃智雯稱聚會大減，與「胡說八道會」的姊妹改為視像見面。

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