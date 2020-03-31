着埋Full gear 《喪Ｂ》扮封大廈嚇親街坊 江嘉敏爆上吐下瀉力證冇中招

新冠肺炎肆虐全球，近期多國出現封城情況，早前香港亦出現過封大廈，o依家港人睇到有人着住Full gear保護衣，都咪話唔驚驚。日前由吳冠宇監製的科幻喜劇《食腦喪B》，去到大坑拍攝一場喪屍病毒蔓延到社區，政府決定封大廈保巿民安全戲份，現場全部演員包括主角何廣沛、江嘉敏、朱智賢、林凱恩、車婉婉和煒烈等，都戴晒口罩演出，仲有不少人着埋Full gear保護衣，搞到經過街坊都嚇一嚇。而自爆剛病完復工的嘉敏，就澄清自己絕對冇中招，她除了嘔吐和肚瀉冇其他病徵，仲話因食完嘢即瘋狂噴射式嘔吐，所以好肯定是食物中毒。採訪：杜淑霞、譚壹致







當日11時許，何廣沛和江嘉敏等演員、工作人員及臨時演員一行人，在大坑華倫街進行拍攝，由於場戲講大廈被封後獲解封，好多家庭親友團聚，所以全部演員都可以戴住口罩演出，仲有不少演員扮醫護着埋Full gear保護衣，唔睇清楚啲都幾可亂真㗎！所以好多街坊經過，或者巴士上面乘客，見到都嚇一嚇，以為真係封大廈，後尾了解清楚當然離唔開影相留念啦！



劇中何廣沛和江嘉敏在被封大廈內，解封後終於可以離開，演廣沛家姐和細妹的朱智賢（Ashley）和林凱恩勁開心來迎接，本來導演要求兩人跑埋去攬住廣沛，點知兩人太開心竟然一左一右夾晒上廣沛身，搞到廣沛差啲招架唔住，要紮行馬先頂得順，但三人愈玩愈開心，仲設計埋攬住再轉多個圈先至落地。至於嘉敏亦有演父母的煒烈和車婉婉來接，一家三口仲難得除口罩影全家福。不過，平日好似開籠雀的嘉敏，當日似乎有神冇氣，成個靜晒。



嘉敏恨拑廣沛



對於拍封大廈戲，廣沛都覺得相當應景，「貼近o依家情況，同埋我哋又拍得安心啲，全部人都戴晒口罩，你見到大家都開心好多，歡樂啲，玩都玩得盡啲啦！」但嘉敏似乎相當羡慕Ashley和凱恩，「你哋就開心啦！拑咗上去，我拍咁耐都未拑過佢呀！（林：我唔信囉！）」廣沛反駁，「咩呀！你直接公主抱喎！（朱：我哋拑冇你錫錫喎！）何：你哋一個係阿妹一個係家姐，No！No！唔可以㗎！」讚廣沛好艷福，他笑言：「都要咁上下承擔得（朱：口窒喎！）起頭家㗎！？（江：好腰好腎好男人）」叫嘉敏講多次，她即更正，「好腰好男人。（何：頭先話好腎㗎！）你好唔好腎我鬼知咩！（何：你咁讚下唔覺嘅。）見你一嘢拑咗兩個女仔上去，條腰幾好，仲可以轉多個圈，仲唔係好腰好男人。」



嘉敏靜晒自爆剛病完復工，「第一因為佢哋（朱和林）兩個喺度唔夠鬥，佢哋溫馨啲，親情係贏唔到；第二，前日食錯嘢食物中毒，一個鐘裏面嘔咗12次，黃膽水都嘔埋出嚟（林：叻呀！有料！）其實噚日都休息咗一日嘅，呢日冇再嘔，但仲有肚痛，啲力氣都唔係好夠。（何：專業！）（林：前輩！）」三人仲鼓埋掌支持，但當問到嘉敏怕唔怕自己中招患了新冠肺炎，廣沛即9秒9閃開，Ashley又話：「走先！」不過嘉敏就話完全唔擔心，「我冇發燒咳嗽同其他病徵，又冇外遊，嘔吐係其中一個病徵，唔係最主要嘅病徵，同埋我係一食完一個鐘內瘋狂噴射式嘔吐，所以一定唔係瀨嘢，一定係食物中毒。」點知廣沛仲要寸佢話：「你可唔可以唔好偷食咁多呀！食得太雜！（江：嗰啲漢堡包薯條喺晒呢度（指住額頭）。）你已經係咁咩，仲爆晒暗瘡。（江：咩呀！）」