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五月天宣佈取消香港演唱會

2020-04-01 列印
■五月天因疫情，取消與香港歌迷五月之約。
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　　台灣天團五月天昨日透過演唱會主辦商的社交專頁，宣佈取消5月香港紅館演唱會，第二度取消與港迷的「五月之約」。五月天表示全球爆發疫情後，一直為歌迷持續努力協調，考量多個安全健康方案，希望能達成每年跟香港歌迷的五月之約，最終評估風險後，無奈未能舉辦。五月天亦呼籲歌迷一起留家抗疫，不聚集、勤洗手，為自己跟他人與社區共盡一分力，做好本份。

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