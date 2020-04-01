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Tiffany經理人確診惹fans擔心

2020-04-01 列印
■Tiffany經理人（右）確診，令fans十分擔心。
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　　韓國女團少女時代前成員Tiffany一名經理人Tara傳出患上新冠肺炎，令fans相當憂心Tiffany會因此染疫。但據指Tara並不是Tiffany的主要經理人，而是負責其海外演唱會事務，Tara近日透過眾籌網站籌集醫藥費，呼籲fans捐款，以及為她、Tiffany其他工作人員祈禱。另外，日本方面，繼國民笑匠志村健因新冠肺炎病逝後，17歲新人男星小宮璃央亦證實確診感染，成為第二名中招的日本藝人。

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