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收工後獲悉家人確診 李君妍停工隔離14日

2020-04-01 列印
■李君妍曾拍攝《3日2夜》。
■李君妍亦演出過《特技人》。
■阿雪昨日分享戴上口罩的相片。
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　　無線節目《姊妹淘》主持李君妍的家人確診新冠肺炎，她在昨早亦有開工錄影節目，同擔任該節目主持的拍擋孫慧雪表示，對方完成工作後才獲知有家人確診，已即時自我隔離14天。阿雪認為，由於太早期關係，自己未能做檢測，而君妍的快速測試結果是陰性，阿雪擬7日後做檢測才更準確。

　　另外，莊思敏在該節目的群組內獲對方通知有關事宜，她說和君妍未曾一起拍攝同一集數，只是擦身而過打招呼，加上開工時做足清潔咪高峰等防疫措施，故莊思敏坦言不太擔心。張寶兒則透露，收到有關消息後，該節目昨晨取消了拍攝外景，她上周四曾見過君妍，由於亦接觸過不少親友，張寶兒亦考慮去接受檢測。

資料及網上圖片

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