  • 2020年4月1日 星期三
  • 20º
  • 89%
熱門： 新冠肺炎滙控袁國勇張國榮口罩

日報新聞 > 娛樂

咳嗽惹中招疑雲 宣萱心慌慌未驚完

2020-04-01 列印
■宣萱和許紹雄老友鬼鬼，甫見面就打成一片。
■何雁詩揭未婚夫鄭俊弘，曾因憂心連累其他人而哭。
Previous Next

　　結束9日休假的宣萱，昨日與許紹雄、羅仲謙等拍攝新劇《陀槍師姐2020》，她稱放完病假後收到通告便「眼眉跳」，潛意識好緊張！原來她早前一度懷疑自己「中招」！十多日前開始咳，兩度要求醫生為她做病毒檢測，最後檢測報告呈陰性才鬆一口氣！

　　另外，何雁詩早前發燒兼喉嚨痛疑似「中招」，經檢測病毒結果呈為陰性。何雁詩昨日現身電台宣傳新歌《致有夢想的人》，她表示因醫生指她沒有外遊及接觸確診人士，所以自己毋須隔離14日。談到未婚夫鄭俊弘（Fred）待她獲得檢測結果後才出席《法證先鋒IV》活動，何雁詩指他等待報告期間，因怕會影響身邊的人感到很驚，還擔心到哭出來，何雁詩笑言得知結果呈陰性，即時飛撲到Fred身上呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd