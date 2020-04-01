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劉錫賢三個月零收入 黐餐食老本無錢供樓

2020-04-01 列印
■劉錫賢等齊向長者派發抗疫用品。
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　　劉錫賢、葉家寶及魏秋樺等，昨日代表影音使團創世電視向基層長者派發口罩及消毒用品，家寶呼籲政府第二波抗疫基金應將演藝界納入援助範圍，不少台前幕後已數個月零收入，手停口停。

　　劉錫賢直言想申請抗疫基金，自爆已有三個月零收入，現時食老本，月花萬多元供樓，已響起「救命鐘」，已跟妹妹說可能要她幫忙供樓，家用也付不出，每天回家黐媽媽餐慳錢，感覺山窮水盡，又指獲內地朋友招募做網紅，望成事能解燃眉之急！

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